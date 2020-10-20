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В "ДНР" официально начался отопительный сезон
20.10.2020 16:00
Отопительный сезон-2020 начался с сегодняшнего дня на территории "ДНР". Соответствующее распоряжение №388 подписал "глава республики" Денис Пушилин, сообщают местные СМИ.
"Определить в 2020 году начало отопительного сезона в населенных пунктах ДНР – 20 октября 2020 года", – говорится в тексте документа.
Распоряжение подписано сегодня и уже вступило в силу.
Теги: указ, отопительный сезон, ДНР, Пушилин
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