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В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией
20.10.2020 10:00
Сто шестьдесят фактов заболевания воспалением легких зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной республики.
"За сутки выявлено 160 случаев пневмоний, из них 70 госпитализировано", — отметили в "министерстве".
Там добавили, что всего в "республике" на лечении 1983 пациента с воспалением легких, из них 371 на кислородной поддержке.
Заболеваемость пневмонией увеличилась в "ДНР" за последние три недели. При этом воспаление легких из-за коронавирусной инфекции составляет 60-70 процентов от общего количества заболевших пневмонией.
Теги: Донбасс, пневмония, ДНР, COVID-19
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