В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией

20.10.2020 10:00

Сто шестьдесят фактов заболевания воспалением легких зарегистрировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной республики.

"За сутки выявлено 160 случаев пневмоний, из них 70 госпитализировано", — отметили в "министерстве".

Там добавили, что всего в "республике" на лечении 1983 пациента с воспалением легких, из них 371 на кислородной поддержке.

Заболеваемость пневмонией увеличилась в "ДНР" за последние три недели. При этом воспаление легких из-за коронавирусной инфекции составляет 60-70 процентов от общего количества заболевших пневмонией.