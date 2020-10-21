В Мариуполе открылась выставка картин из пластиковых крышечек

21.10.2020 17:00

В Мариуполе в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи открылась выставка картин из пластиковых крышечек, сообщает hromadske.radio.

На выставке представлены пять картин, их экоактивисты готовили к сентябрьскому экологическому фестивалю "Green Fest".

Председатель Зеленого совета при исполкоме Мариупольского горсовета Валентина Абалмасова рассказала, что экоактивисты выиграли грант на реализацию этого проекта и закупили все необходимое.

"Крышечки нам предоставила общественная организация "Eco Junk", которая собирает их для социально важных проектов. Родилась идея сделать такие эко-инсталяции, чтобы привлечь внимание жителей города к морю без пластика, к чистому морю. У нас основная концепция - "Море без мусора", — отметила Абалмасова.

Работали над картинами десять человек три недели. Использовали почти сорок килограммов крышек.