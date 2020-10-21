Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе открылась выставка картин из пластиковых крышечек

21.10.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе открылась выставка картин из пластиковых крышечек

В Мариуполе в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи открылась выставка картин из пластиковых крышечек, сообщает hromadske.radio.
На выставке представлены пять картин, их экоактивисты готовили к сентябрьскому экологическому фестивалю "Green Fest".
Председатель Зеленого совета при исполкоме Мариупольского горсовета Валентина Абалмасова рассказала, что экоактивисты выиграли грант на реализацию этого проекта и закупили все необходимое.
"Крышечки нам предоставила общественная организация "Eco Junk", которая собирает их для социально важных проектов. Родилась идея сделать такие эко-инсталяции, чтобы привлечь внимание жителей города к морю без пластика, к чистому морю. У нас основная концепция - "Море без мусора", — отметила Абалмасова.
Работали над картинами десять человек три недели. Использовали почти сорок килограммов крышек.



Теги: Мариуполь, выставка, экология, картины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх