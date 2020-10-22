Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ

22.10.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ

Переселенцы, жители неподконтрольной Украине части Донасса, АР Крым и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, могут получить бесплатную правовую помощь от юристов БФ «Право на защиту» («Право на захист»), сообщает РПД «Донецкие новости».
В период карантина консультации можно получить в онлайн-режиме по следующим видам связи организации:

  • телефонная «горячая линия» – (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • электронная почта – [email protected];
  • через Facebook-страницу «Права на защиту».

Также можно самостоятельно найти ответы на интересующие вас вопросы в чат-ботах, которые создали юристы БФ «Право на защиту»:



Теги: Донбасс, юрист, помощь, благотворительность, ВПЛ, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх