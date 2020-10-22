- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)16:00
- Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев15:00
- 23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке13:00
- БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ10:00
- В Мариуполе открылась выставка картин из пластиковых крышечек17:00
- "Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс15:00
- Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон16:00
- 19 октября через гуманитарный коридор в Еленовке проследовало 137 человек12:00
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"11:00
Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев
Власти Авдеевки выделили деньги на приобретение квартир переселенцам. Жилье получат четыре семьи, которые лишились жилья и были вынуждены выехать с территории ОРДЛО из-за ворруженной российской агрессии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВГА Авдеевки.
Авдеевская военно-гражданская администрация уже приобрела двухкомнатные квартиры на вторичном рынке для переселенцев.
"Состоялся конкурс о приобретении жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Авдеевка Донецкой области. В настоящее время, военно-гражданской администрацией города Авдеевка Донецкой области приобретено (на вторичном рынке) четыре двухкомнатные квартиры. По результатам рассмотрения на заседании комиссии, будет осуществлено распределение жилых помещений из фонда жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Авдеевка", — говорится в сообщении.
Теги: Авдеевка, квартиры, переселенцы
- В прифронтовой Авдеевке собственников разрушенных квартир освободили от уплаты коммунальных услуг
- Боевики нанесли артудар по Авдеевке, погибла женщина
- Валютный прогноз. Что будет с курсом доллара на текущей неделе
- Горячие новости из авдеевской промзоны
- Межбанк открылся в диапазоне 8,01-8,03 грн за доллар
- Фотофакт: яма на месте "прилёта" в Авдеевку
- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)16:00
- Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев15:00
- В Луганской области запускают бесплатный автобус14:00
- 23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке13:00
- БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ10:00
- В Мариуполе открылась выставка картин из пластиковых крышечек17:00
- "Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс15:00
- Стало известно, кто в карантин может пройти через КПВВ «Станица Луганская»13:00
- Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон16:00
- Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)16:00
- Власти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев15:00
- В Луганской области запускают бесплатный автобус14:00
- 23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке13:00
- Японские ученые доказали эффективность ношения масок для профилактики COVID-1912:00
- В Украине за сутки впервые выявили более 7000 новых случая COVID-1911:00
- БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ10:00
- В ЦИК назвали число избирателей в списках для голосования09:00
- Шахтер одержал историческую победу над Реалом (ВИДЕО)08:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами
- ГК «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу»
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон
- "Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс
- В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией
- "Минздрав ДНР" признал нехватку лекарств в аптеках
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович
- Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине
- Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы