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Зеленский в Мариуполе торжественно открыл новую ледовую арену (ВИДЕО)
23.10.2020 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии ледовой арены Mariupol Ice Center, сообщает XSPORT.ua.
Эта новая ледовая арена – подарок родному городу президента хоккейного клуба «Донбасс» Бориса Колесникова, который лично присутствовал на открытии.
На церемонии открытия арены также присутствовали глава НОК Сергей Бубка и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
«Горжусь, что нахожусь на открытии прекрасной современной Ледовой арены в Мариуполе, на Донбассе. Думаю, что это большая победа для Мариуполя, для жителей этого замечательного города, для всей Украины. Это прекрасный пример, когда городская власть и частный инвестор объединяются и делают такую красоту» – сказал Владимир Зеленский.
Теги: Мариуполь, хоккей, дворец спорта, открытие, Зеленский
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