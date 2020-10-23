Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске

23.10.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков в Украине. Об этом он сказад в ходе рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба государства в пятницу, 23 октября, передает Корреспондент.net.
Так, в ходе визита Зеленскому представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране.
Такое медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Указано, что стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общая смета – 8 млрд гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.



Теги: Краматорск, больница, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх