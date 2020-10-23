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Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков в Украине. Об этом он сказад в ходе рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба государства в пятницу, 23 октября, передает Корреспондент.net.
Так, в ходе визита Зеленскому представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране.
Такое медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Указано, что стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общая смета – 8 млрд гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.
Теги: Краматорск, больница, Зеленский
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