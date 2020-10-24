Резников назвал дату открытия двух новых КПВВ на Донбассе

24.10.2020 15:00

Открытие сразу двух новых контрольно-пропускных пунктов - в Золотом и Счастье - запланировано на 10 ноября текущего года. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала Украина, сообщает Корреспондент.net.

"У нас есть договоренность на 10 ноября попробовать одновременно открыть два КПВВ на тех участках (в Золотом и Счастье - ред), потому что так планировалось в Париже на саммите", - подчеркнул чиновник.

По его словам, он контролирует ход строительства через камеры.

"Мы установили вебкамеры, и я имею возможность ежедневно наблюдать строительные работы, как асфальтируются площадки и создается современный хаб, который обеспечит сервисную зону. Если боевики начнут обстреливать мирных людей, пересекающих границу, это будет более чем цинично", - отметил Резников.