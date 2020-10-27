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"Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года
27.10.2020 08:00
Карты "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
В сообщении напомнили, что "Ощадбанк" продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. "Если вы получили смс-сообщение от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении", - уточнили в банке.
"Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года", - пояснили в "Ощадбанке".
Теги: кредитная карта, Ощадбанк, срок, ВПЛ
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