"Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года

27.10.2020 08:00

Карты "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В сообщении напомнили, что "Ощадбанк" продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. "Если вы получили смс-сообщение от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении", - уточнили в банке.

"Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года", - пояснили в "Ощадбанке".