"Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках

28.10.2020 12:00

Недостаточный ассортимент лекарств в частных фармацевтических предприятиях "ДНР" связан со случаями массовой скупки медпрепаратов и несвоевременными поставками. Об этом заявили в "республиканском минздраве".

"Согласно информации от поставщиков вышеуказанной категории товаров, существуют объективные причины перебоев в своевременных поставках в связи с повышенным спросом на лекарственные препараты на территории Российской Федерации, где аналогичная ситуация с повышением уровня инфицирования COVID-19 и пневмониями среди населения на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом", — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте "министерства".

В "минздраве" также сообщили о случаях скупки медикаментов одним лицом в количествах, значительно превышающих норму и ориентировочную потребность на семью. Речь идет о фактах продажи в одни руки более 5-10 упаковок препарата при курсе лечения на одного человека 0,5-1 упаковки. Причем покупатель, как правило, не имеет показаний к лечению и симптомов болезни.

"Руководителями фармацевтических предприятий прилагаются возможные усилия с целью обеспечения своевременного наполнения ассортиментом аптек, отдельное внимание уделяется препаратам, которые назначаются специалистами учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденными протоколами лечения при ОРВИ", — добавили в "ведомстве".