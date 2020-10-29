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Архив - Донецкая область

В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах

29.10.2020 13:00
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В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах

Занятия в общеобразовательных организациях "ДНР" возобновятся в очной форме 2 ноября. Об этом на брифинге в Донецке сообщил "министр образования и науки" непризнанной республики Михаил Кушаков.
"Со второго числа мы возобновляем учебный процесс в школах в одном режиме, в обычном формате", — сказал Кушаков.
"Министр" призвал сотрудников учебных учреждений, школьников и родителей неукоснительно соблюдать в полном объеме рекомендации по противодействию COVID-19.
Следует отметить, что школьники "ДНР" с 5 октября ушли на "продленные" осенние каникулы из-за ситуации вокруг COVID-19.



Теги: школа, карантин, каникулы
 
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