В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах

29.10.2020 13:00

Занятия в общеобразовательных организациях "ДНР" возобновятся в очной форме 2 ноября. Об этом на брифинге в Донецке сообщил "министр образования и науки" непризнанной республики Михаил Кушаков.

"Со второго числа мы возобновляем учебный процесс в школах в одном режиме, в обычном формате", — сказал Кушаков.

"Министр" призвал сотрудников учебных учреждений, школьников и родителей неукоснительно соблюдать в полном объеме рекомендации по противодействию COVID-19.

Следует отметить, что школьники "ДНР" с 5 октября ушли на "продленные" осенние каникулы из-за ситуации вокруг COVID-19.