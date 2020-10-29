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В Мариуполе объявили результаты местных выборов

29.10.2020 11:00
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В Мариуполе объявили результаты местных выборов

В Мариуполе объявили результаты местных выборов, передает телеканал ТВ7 со ссылкой на территориальную избирательную комиссию.
Отмечается, что заседать в горсовете нового созыва будут представители пяти партий, преодолевших проходной барьер в 5%.
"Голоса избирателей распределились следующим образом: "Блок Вадима Бойченко" - 41,69%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" - 33,99%, "Партия Шария" - 7,90%, "Сила Людей -  6,2%; "Слуга народа" — 5,10%", — говорится в сообщении.
Сообщается, что остальные партии не набрали 5% голосов и депутаты от них не проходят в городской совет. В частности, речь идет о партии "За Майбутне" — 3,92%, "Европейская Солидарность" — 3,44%, "Батькивщина" — 0,78%, "Наш край" — 0,71% и "УДАР" — 0, 21%.



Теги: выборы, Мариуполь, результат
 
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