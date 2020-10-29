Последние новости раздела
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках12:00
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса15:00
- 26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек13:00
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года08:00
- В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»17:00
- Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска13:00
- Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко09:00
- "ДНР" откроет гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" 26 октября17:00
- Резников назвал дату открытия двух новых КПВВ на Донбассе15:00
В Мариуполе объявили результаты местных выборов
29.10.2020 11:00
В Мариуполе объявили результаты местных выборов, передает телеканал ТВ7 со ссылкой на территориальную избирательную комиссию.
Отмечается, что заседать в горсовете нового созыва будут представители пяти партий, преодолевших проходной барьер в 5%.
"Голоса избирателей распределились следующим образом: "Блок Вадима Бойченко" - 41,69%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" - 33,99%, "Партия Шария" - 7,90%, "Сила Людей - 6,2%; "Слуга народа" — 5,10%", — говорится в сообщении.
Сообщается, что остальные партии не набрали 5% голосов и депутаты от них не проходят в городской совет. В частности, речь идет о партии "За Майбутне" — 3,92%, "Европейская Солидарность" — 3,44%, "Батькивщина" — 0,78%, "Наш край" — 0,71% и "УДАР" — 0, 21%.
Теги: выборы, Мариуполь, результат
Читайте также:
- Представителя "Оппоблока" в Мариуполе хотели поставить на колени (ВИДЕО)
- Мариупольская "сага" продолжается - члены избиркома разошлись по домам, бюллетени "ночуют" в типографии
- Шокирующие откровения мэра Мариуполя
- Выборы в Мариуполе пройдут 29 ноября
- Выборы в Мариуполе и Красноармейске будут охранять более 500 полицейских
- В Мариуполе задергали милицию из-за выборов
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- Ограничения на работу КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября14:00
- Глава ЛОГА посетил строящийся КПВВ в Счастье13:00
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках12:00
- В "ЛНР" сократили время работы КПВВ "Станица Луганская"10:00
- На Северодонецком «Азоте» запускают производство медицинского кислорода09:00
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса15:00
- 26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек13:00
- В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»09:00
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года08:00
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- Госстат назвал среднюю зарплату по Украине10:00
- У украинской делегации в ТКГ по Донбассу появился официальный спикер09:00
- "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)08:00
- Кабмин отменил ограничение зарплат менеджеров госпредприятий17:00
- В Кабмине назвали причины авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве16:00
- Под Харьковом произошел мощный взрыв на газоперерабатывающей станции15:00
- Ограничения на работу КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября14:00
- Глава ЛОГА посетил строящийся КПВВ в Счастье13:00
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках12:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса
- В ОРЛО должникам за комуслуги начали приходить повестки в суд
- Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках
- В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»
- В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»
- "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)
- Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко
- КПВВ "Станица Луганская" открылась в сторону "ЛНР"