- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках12:00
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса15:00
- 26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек13:00
В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка
"Минтранс ДНР" запустил новый автобусный рейс по маршруту из Донецка к контрольно-пропускному пункту "Успенка", расположенному на границе с Российской Федерацией, сообщили в пресс-службе "ведомства".
"С целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров министерством транспорта подобран перевозчик для обслуживания междугороднего автобусного маршрута "Донецк (автовокзал "Южный") – АПП Успенка"", — сказано в сообщении.
Уточняется, что рейсы осуществляются ежедневно. Первое отправление из Донецка с автовокзала "Южный" в 6:40, из АПП Успенка — в 9:30. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте "минтранса".
Напомним, что в "ДНР" действует три пропускных пункта на границе с Россией: "Мариновка", "Успенка" и "Новоазовск".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, автобус, граница, рейс
- Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву
- Российская оккупация погрузила Донбасс во тьму
- Заместитель губернатора Донетчины будет делить украинскую границу
- Дончане надеются на Россию и нашу экономику
- Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
- Губернатор призвал Донбасс равняться на Польшу, а не на Россию
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию11:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- Ограничения на работу КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября14:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Чисора15:00
- Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы14:00
- В Украине впервые за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-1913:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию11:00
- Луганская "Заря" потерпела второе поражение в Лиге Европы10:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"
- Курс гривны упал до трехлетнего минимума
- В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ
- "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)