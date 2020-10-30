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Архив - Донецкая область

В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка

30.10.2020 16:00
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В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка

"Минтранс ДНР" запустил новый автобусный рейс по маршруту из Донецка к контрольно-пропускному пункту "Успенка", расположенному на границе с Российской Федерацией, сообщили в пресс-службе "ведомства".
"С целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров министерством транспорта подобран перевозчик для обслуживания междугороднего автобусного маршрута "Донецк (автовокзал "Южный") – АПП Успенка"", — сказано в сообщении.
Уточняется, что рейсы осуществляются ежедневно. Первое отправление из Донецка с автовокзала "Южный" в 6:40, из АПП Успенка — в 9:30. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте "минтранса".
Напомним, что в "ДНР" действует три пропускных пункта на границе с Россией: "Мариновка", "Успенка" и "Новоазовск".



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, автобус, граница, рейс
 
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