30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек

31.10.2020 15:00

Сто девятнадцать человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 30 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

«Тридцатого октября функционировал на въезд и выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка», на территорию республики запущено 17 транспортных средств, 119 человек», — говорится в сообщении.

Там добавили, что через гумкоридор на украинскую сторону выехало 10 авто и чуть более полусотни граждан.