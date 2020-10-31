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Архив - Донецкая область

30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек

31.10.2020 15:00
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30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек

Сто девятнадцать человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 30 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«Тридцатого октября функционировал на въезд и выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка», на территорию республики запущено 17 транспортных средств, 119 человек», — говорится в сообщении.
Там добавили, что через гумкоридор на украинскую сторону выехало 10 авто и чуть более полусотни граждан.



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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