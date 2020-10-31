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На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
Стартовало строительство радиотелевизионной передающей станции с башней высотой 150 метров в Попаснянском районе. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает "Трибун".
В частности, уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса, другие подготовительные работы. Сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на который пойдет 260 кубических метров бетона.
"Информационную войну мы пока проигрываем, поэтому строительство этой станции для нас очень важно. Во-первых, она «закроет последнюю дыру» в эфире Луганщины. Во-вторых, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины. А это около 200 тысяч человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции», - прокомментировал глава Луганской области Сергей Гайдай.
Общая стоимость строительства составляет почти 46,8 млн грн., из которых 18,3 млн - средства из областного бюджета.
Теги: Украина, телевидение, телебашня, ОРДЛО
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