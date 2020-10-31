- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках12:00
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса15:00
Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ
В пятницу, 30 октября, состоялось экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели украинских военных на Донбассе, сообщает Корреспондент.net.
Украинская делегация потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной.
Также украинская сторона обратилась за помощью в этом вопросе к представителям ОБСЕ.
Результаты заседания:
1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.
3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.
Отмечается, что председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.
Теги: Донбасс, перемирие, заседание, ТКГ
- На Донбассе за время конфликта перемирия объявлялись 12 раз
- За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ
- На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке
- Губернатор области в Мариуполе открыл новый водоотвод
- Стало известно, кто откроет первое заседание Верховной Рады
- За димитровскими дорогами будут ухаживать предприятия города
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию11:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В Украину идут похолодание и дожди17:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Чисора15:00
- Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы14:00
- В Украине впервые за сутки зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-1913:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию11:00
- Луганская "Заря" потерпела второе поражение в Лиге Европы10:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"
- Курс гривны упал до трехлетнего минимума
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию
- "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных