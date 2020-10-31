Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ

31.10.2020 09:00

В пятницу, 30 октября, состоялось экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за гибели украинских военных на Донбассе, сообщает Корреспондент.net.

Украинская делегация потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной.

Также украинская сторона обратилась за помощью в этом вопросе к представителям ОБСЕ.

Результаты заседания:

1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.

2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.

3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.

4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Отмечается, что председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.