Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе

02.11.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе

Мобильные бригады международной гуманитарной организации «Врачи мира» (Medicos del Mundo) в ноябре проведут выездные приемы жителей прифронтовых населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области, а также Попаснянского и Станично-Луганского районов Луганщины. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Бахмутский район Донецкой области:
02.11.2020 - Мироновский
03.11.2020 - Луганское
04.11.2020 - Майорск
05.11.2020 - Светлодарск
06.11.2020 - Жованка
09.11.2020 - Новолуганское
10.11.2020 - Зайцево
11.11.2020 - Бахмутка
12.11.2020 - Светлодарск
13.11.2020 - Опытное
16.11.2020 - Мироновский
17.11.2020 - Луганское
18.11.2020 - Воздвиженка
19.11.2020 - Светлодарск
20.11.2020 - Новолуганское
23.11.2020 - Опытное
24.11.2020 - Зайцево
25.11.2020 - Мироновский
26.11.2020 - Светлодарск
27.11.2020 - Кодема
30.11.2020 - Новолуганское
Попаснянский район Луганской области:
02.11.2020 - Новоивановка
03.11.2020 - Золотое-3
04.11.2020 - Врубовка
05.11.2020 - 3олотое-4
06.11.2020 - Екатериновка
09.11.2020 - Троицкое
10.11.2020 - Золотое-3
11.11.2020 - Золотое-4
12.11.2020 - Орехово
13.11.2020 - Нижнее-2
16.11.2020 - Новоивановка
17.11.2020 - Золотое-3
18.11.2020 - Врубовка
19.11.2020 - Золотое-4
20.11.2020 - Екатериновка
23.11.2020 - Троицкое
24.11.2020 - Золотое-3
25.11.2020 - Новоивановка
26.11.2020 - Орехово
27.11.2020 - Нижнее-2
30.11.2020 - Золотое-3
Станично-Луганский район Луганской области:
02.11.2020 - Валуйское
03.11.2020 - Широкий
04.11.2020 - Сотенное
05.11.2020 - Плотина
06.11.2020 - Нижнее Вилькова
09.11.2020 - Чугинка
10.11.2020 - Артема
11.11.2020 - Степное
12.11.2020 - Расцвет
13.11.2020 - Камышное
16.11.2020 - Валуйское
17.11.2020 - Широкий
18.11.2020 - Сотенное
19.11.2020 - Плотина
20.11.2020 - Нижнее Вилькова
23.11.2070 - Чугинка
24.11.2020 - Артема
25.11.2020 - Степное
26.11.2020 - Расцвет
27.11.2020 - Камышное
30.11.2020 - Валуйское
Работа «Врачей мира» сосредоточена на предоставлении медицинских услуг в самых отдаленных районах на линии разграничения, где система здравоохранения серьезно пострадала из-за военного конфликта.



Теги: Донбасс, врачи, помощь, график
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх