2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека

03.11.2020 13:00

Сто десять человек и 23 транспортных средства въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

В "министерстве" также добавили, что на территорию Украины проследовало 13 транспортных средств и 42 человека.