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Опубликован график работы мобильных отделений «Ощадбанка» на Донбассе со 2 по 8 ноября
03.11.2020 11:00
«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений на Донетчине и Луганщине на неделю 2-8 ноября. Об этом сообщает Донбасс SOS.
Луганская область:
02.11 — с 9:00 до 15:00 — г. Золотое, Попаснянский район
03.11 — с 9:00 до 15:00 — село Трехизбенка, Новоайдарский район
04.11 — с 9:00 до 15:00 — село Светличное, Попаснянский район
05.11 — с 9:00 до 15:00 — г. Нижний, Попаснянский район
06.11 — с 9:00 до 15:00 — г. Золотое, Попаснянский район
Донецкая область:
03.11 — с 09:30 до 15:00 — г. Мирноград, ул. Горная, 25
06.11 — с 09:30 до 15:00 — г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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