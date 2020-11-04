Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО

04.11.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО

Более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма в этом году вступили в вузы Украины, сообщили в Министерстве образования и науки, передает Depo.Донбасс.
Наиболее популярными для поступающих через образовательные центры "Донбасс-Украина" стали следующие высшие учебные заведения:
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (180 человек),
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (141 человек),
- Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко" (118 человек),
- Мариупольский государственный университет (93 человека),
- Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет" (92 человека),
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (29 человек).
Чаще всего абитуриенты выбирали такие специальности: "Право" (184 человека), "Медицина" (144 человека), "Менеджмент" (131 лицо), "Компьютерные науки" (127 человек)," Экономика" (116 человек).



Теги: ВУЗ, абитуриент, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх