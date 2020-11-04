В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО

04.11.2020 15:00

Более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма в этом году вступили в вузы Украины, сообщили в Министерстве образования и науки, передает Depo.Донбасс.

Наиболее популярными для поступающих через образовательные центры "Донбасс-Украина" стали следующие высшие учебные заведения:

- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (180 человек),

- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (141 человек),

- Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко" (118 человек),

- Мариупольский государственный университет (93 человека),

- Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет" (92 человека),

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (29 человек).

Чаще всего абитуриенты выбирали такие специальности: "Право" (184 человека), "Медицина" (144 человека), "Менеджмент" (131 лицо), "Компьютерные науки" (127 человек)," Экономика" (116 человек).