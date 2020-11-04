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В Минобре назвали наиболее популярные ВУЗы у абитуриентов из ОРДЛО
Более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма в этом году вступили в вузы Украины, сообщили в Министерстве образования и науки, передает Depo.Донбасс.
Наиболее популярными для поступающих через образовательные центры "Донбасс-Украина" стали следующие высшие учебные заведения:
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля (180 человек),
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (141 человек),
- Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко" (118 человек),
- Мариупольский государственный университет (93 человека),
- Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет" (92 человека),
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (29 человек).
Чаще всего абитуриенты выбирали такие специальности: "Право" (184 человека), "Медицина" (144 человека), "Менеджмент" (131 лицо), "Компьютерные науки" (127 человек)," Экономика" (116 человек).
Теги: ВУЗ, абитуриент, ОРДЛО
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