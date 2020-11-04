В ОРДО появилась «горячая линия» для жалоб на высокие цены

04.11.2020 12:00

"Министерство доходов и сборов ДНР" запустило "горячую линию" для жителей, которые хотят пожаловаться на высокие цены в "республике", сообщает DonPress.com.

По телефонам нужно сообщать о завышении цен на продуктовые товары и лекарства.

Позвонить можно по номеру 407 — он доступен с городских телефонов. Также о завышении цен можно сообщить по донецкому номеру 388-44-44.