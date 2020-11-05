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Архив - Донецкая область

Дончане рассказали, как можно дешево добраться до границы с Россией

05.11.2020 17:00
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Дончане рассказали, как можно дешево добраться до границы с Россией

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о недорогом способе выехать из ОРДО через КПП «Успенка» в Россию. Об этом пишут местные телеграм-каналы, сообщает DonPress.com.
По словам дончан, можно воспользоваться электричкой, которая идет с железнодорожного вокзала временно неподконтрольной Украине Ясиноватой до Успенки. Билет стоит менее 100 руб.
«При этом прохождение российской границы занимает намного меньше времени в более комфортных условиях», — пишут дончане.
Стоимость проезда в поезде Ясиноватая-Квашино (именно им нужно воспользоваться дончанам):
плацкарт — 65 руб.;
общий — 43 руб.
Проезд от Квашино до Успенки стоит 12 рублей.



Теги: Россия, граница, проезд, ОРДО
 
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