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ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе
05.11.2020 08:00
Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом во время брифинга 4 ноября заявил исполняющий обязанности командующего объединенных сил Виктор Ганущак, передает «Радио Свобода».
Всего по результатам встречи ТКГ согласовали три участка в Луганской области («Славяносербск», «Петровка» и «Нижнетеплое») и одну в Донецкой области («Григорьевка»).
Ганущак также добавил, что ситуация после разведения на участках «Станица Луганская», «Золотое» и «Петровское» в целом остается стабильной и контролируемой.
Теги: Донбасс, ТКГ, ООС, разведение сил
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