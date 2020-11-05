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Архив - Донецкая область

ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе

05.11.2020 08:00
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ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом во время брифинга 4 ноября заявил исполняющий обязанности командующего объединенных сил Виктор Ганущак, передает «Радио Свобода».
Всего по результатам встречи ТКГ согласовали три участка в Луганской области («Славяносербск», «Петровка» и «Нижнетеплое») и одну в Донецкой области («Григорьевка»).
Ганущак также добавил, что ситуация после разведения на участках «Станица Луганская», «Золотое» и «Петровское» в целом остается стабильной и контролируемой.



Теги: Донбасс, ТКГ, ООС, разведение сил
 
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