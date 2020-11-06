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Архив - Донецкая область

На Донбассе расширилась "красная" зона карантина

06.11.2020 11:00
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На Донбассе расширилась "красная" зона карантина

Штаб по борьбе с распространением коронавируса определил города и районы, которые на следующей неделе попадут в "красную" зону, сообщает Cxid.info.
Так, на Донетчине в "красную" зону попадут Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район.
На Луганщине в "красную" зону определен Марковский район.
Согласно документу, новое карантинное зонирование вступит в силу с 00:00 часов 9 ноября.



Теги: Донбасс, карантин, зона, COVID-19
 
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