В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября

08.11.2020 17:00

Пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком вновь возобновится в понедельник, 9 ноября, сообщили в "Межведомственном оперативном штабе" непризнанной "ДНР".

Время работы пункта — с 9.00 до 18.00 (по московскому времени). Для выезда из "ДНР" необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение "оперативного штаба".