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На Донетчине предприниматели митингуют против кассовых аппаратов
10.11.2020 16:00
В Донецкой области на митинг вышли около 150 предпринимателей, они перекрыли трассу Краматорск-Славянск. Об этом сообщил участник акции в Facebook, передает Корреспондент.net.
Предприниматели протестуют против введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
Отмечается, что около 150 автомобилей застряли в пробке. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи и рейсовые автобусы.
Теги: Донбасс, протест, кассовые аппараты, предприниматели
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