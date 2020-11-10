- Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе11:00
- В ОРДО бешеный волк покусал двух местных жителей12:00
- В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе11:00
- В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября17:00
- "Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье17:00
- 6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке13:00
- Зеленский посетил зону ООС на Донбассе (ВИДЕО)09:00
- Президент МККК рассказал об итогах визита в ОРДЛО15:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" по данным ГПСУ 6 ноября13:00
- На Донбассе расширилась "красная" зона карантина11:00
Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе
Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. При этом люди наблюдаются лишь возле КПВВ Счастье и Станица Луганская. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, четыре КПВВ в Донецкой и три – в Луганской области, возобновили пропуск граждан с 8:00 утра.
"Военнослужащие находятся на местах и готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ Счастье и Станица Луганская небольшая группа людей прибыла, чтобы проследовать в направлении оккупированных территорий. На других направлениях людей пока нет", – сказал Демченко.
Он связывает это с заявлениями сепаратистов, которые накануне отказались возобновлять пропуск граждан со своей стороны.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ОРДЛО
- Больше 31 тысячи человек и около 5 тысяч автомобилей пересекли линию разграничения на Донбассе
- Госпогранслужба отметила огромные очереди на КПВВ "Марьинка"
- ГПСУ отмечает увеличение пассажиропотока через КПВВ на Донбассе
- Суббота перед Пасхой: на линии разграничения в Донбассе собрались традиционные очереди, особенно людно на КПВВ "Марьинка"
- Утро на КПВВ в зоне АТО встретили почти 600 автомобилей
- Сегодня на КПВВ в зоне АТО больших очередей нет
- Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе11:00
- Опубликован график работы отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Счастье»15:00
- В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого14:00
- В ОРДО бешеный волк покусал двух местных жителей12:00
- В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе11:00
- В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября17:00
- На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны"13:00
- "Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье17:00
- 6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке13:00
- Зеленский посетил зону ООС на Донбассе (ВИДЕО)09:00
- Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе11:00
- Россия "помирила" Азербайджан и Армению10:00
- Владимир Зеленский заразился коронавирусом08:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Степанов раскрыл подробности "карантина выходного дня"16:00
- Опубликован график работы отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Счастье»15:00
- В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября13:00
- В ОРДО бешеный волк покусал двух местных жителей12:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе
- В "ЛНР" отказались открывать КПП у Счастья и Золотого
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября
- В Кабмине пояснили, кого не будут штрафовать за отсутствие маски
- "Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье
- Опубликован график работы отделения «Ощадбанка» на КПВВ «Счастье»
- Зеленский посетил зону ООС на Донбассе (ВИДЕО)
- В ОРДО бешеный волк покусал двух местных жителей
- В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября
- На Луганщине запускают "неотложку" для "серой зоны"