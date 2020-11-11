Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса

11.11.2020 17:00

Нидерланды предоставили Украине 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом сообщает посольство Нидерландов в Украине в среду, 11 ноября, передает Корреспондент.net.

"Мы смогли увеличить нашу поддержку разминирования в Украине в пять раз. Нидерланды поддерживают противоминную деятельность The HALO Trust в Украине с 2015 года, с самого начала их деятельности. Я был поражен работой их команды, когда посетил пункт разминирования в Новолуганском осенью прошлого года", - говорит посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Правительственная программа Нидерландов на 2020-2024 годы имеет целью мир без мин до 2025 года. Кроме Украины, Нидерланды помогают в разминировании в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Йемене. Разминирование на Донбассе будет осуществлять неправительственная организация The HALO Trust.