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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса

11.11.2020 16:00
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В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки, 10 ноября, так называемый минздрав «ДНР» выявил 205 новых случаев коронавируса.
Также за сутки выписали 117 пациентов, 20 человек скончались. Умерли мужчины в возрасте от 34 до 83 лет и женщины в возрасте от 49 до 84 лет.
Всего с начала пандемии группировка «ДНР» признала 8 198 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 595 пациентов продолжают лечение, 3 879 выписаны и 724 умерли.
Медики «ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировали четыре летальных случая в результате осложнений от COVID-19, а также четыре новых случая инфицирования.
Таким образом, число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 116.
Всего по состоянию на 11 ноября группировка признает 1647 случаев коронавируса. Утверждается, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1370 человек.



Теги: Донбасс, статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
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