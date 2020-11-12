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Архив - Донецкая область

Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан

12.11.2020 11:00
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Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан

Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан, передает УНН.
Это позволит им беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.
"Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, Донбасс, предложение, КПВВ, ТКГ
 
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