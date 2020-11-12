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Архив - Донецкая область

В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения

12.11.2020 15:00
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В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения

Движение граждан через гуманитарный коридор в поселке Еленовка под Донецком будет возобновлено 13 ноября. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР" .
"КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд", — говорится в сообщении.
В "штабе" напомнили о необходимости получить для въезда в ДНР специальное разрешение, для выезда нужна украинская прописка.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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