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В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций
В ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе рассказали об итогах заседания глав делегаций, которое состоялось 11 ноября, в режиме видеоконференции. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ, сообщает телеканал 112 Украина.
Переговоры принесли следующие результаты:
1.Политическое направление. Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению минских договоренностей", предложенный главой украинского делегации Леонидом Кравчуком. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками. До конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.
2. Гуманитарное направление. Украина выполнила свои обязательства и 10 ноября открыла все имеющиеся КПВВ для движения людей и транспорта. Сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические. Представители ОСБЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей в ближайшее время, до конца этой недели. Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов.
3. Направление безопасности. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня. Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже сто восемь суток, наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов).
Теги: Донбасс, итоги, заседание, ТКГ
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