Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня

13.11.2020 14:00

В Донецкой области городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня". Об этом сообщил городской голова Андрей Панков в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета Министров Украины №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - написал Панков.

"Соответствующее письмо с просьбой учесть наше мнение сегодня отправил в Кабинет Министров Украины", - добавил он.