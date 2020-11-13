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Архив - Донецкая область

Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня

13.11.2020 14:00
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Краматорск вслед за Славянском отказался вводить карантин выходного дня

В Донецкой области городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня". Об этом сообщил городской голова Андрей Панков в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета Министров Украины №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - написал Панков.
"Соответствующее письмо с просьбой учесть наше мнение сегодня отправил в Кабинет Министров Украины", - добавил он.



Теги: Донбасс, Краматорск, карантин, выходной, COVID-19
 
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