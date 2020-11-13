Главная / Новости / Донецкая область / ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки
Последние новости раздела
- ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки10:00
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения15:00
- "ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц14:00
- В Славянске отказались вводить карантин выходного дня12:00
- Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан11:00
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций09:00
- Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса16:00
- В "красном" Краматорске попросили Кабмин смягчить карантин в городе14:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ13:00
ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки
13.11.2020 10:00
В зоне ООС специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня за последние сутки. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, 12 ноября, сообщает Корреспондент.net.
"СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня, в частности 89 взрывов неопределенного происхождения, в Донецкой области и 7 таких нарушений в Луганской области", - указано в документе.
Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, нарушения
Читайте также:
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие
- ЛНР гарантирует перемирие. Но только на праздники
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение
- На Донбассе будет новое перемирие: Марчук назвал дату
- Проникнуться духом Пасхи и ставить во главу угла интересы людей - Глава ОБСЕ призвал прекратить огонь на Донбассе
- ОБСЕ отметила увеличение числа нарушений "тишины" на Донбассе
- ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей16:00
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения15:00
- "ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц14:00
- В Славянске отказались вводить карантин выходного дня12:00
- Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан11:00
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций09:00
- Нидерланды выделили Украине 4 млн евро на разминирование Донбасса17:00
- В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса16:00
- В "красном" Краматорске попросили Кабмин смягчить карантин в городе14:00
- ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки10:00
- Зеленский записал первое видеообращение из Феофании (ВИДЕО)09:00
- В Минске ввели обязательный масочный режим08:00
- Карантин выходного дня не помешает проведению футбольных матчей17:00
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей16:00
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения15:00
- "ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц14:00
- Мендель рассказала о состоянии Зеленского и Ермака13:00
- В Славянске отказались вводить карантин выходного дня12:00
- Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан11:00
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- В "ДНР" перестали признавать украинские ID-паспорта
- Россия выдвинула условие для разблокировки КПВВ "Золотое" и "Счастье"
- В "ДНР" сообщили о сохранении прежнего порядка пересечения КПВВ на линии разграничения
- ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу
- Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан
- В ТКГ рассказали об итогах заседания глав делегаций
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ
- На КПВВ «Станица Луганская» увеличился поток людей
- "ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц