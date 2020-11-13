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Архив - Донецкая область

ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

13.11.2020 10:00
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ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

В зоне ООС специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня за последние сутки. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, 12 ноября, сообщает Корреспондент.net.
"СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня, в частности 89 взрывов неопределенного происхождения, в Донецкой области и 7 таких нарушений в Луганской области", - указано в документе.



Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, нарушения
 
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