Пушилин отправил 250 детей из "ДНР" на отдых в "Артек"

13.11.2020 15:00

Группа детей отправилась сегодня из Донецка на отдых в международный детский центр "Артек" в оккупированном Россией Крыму, сообщают СМИ "ДНР".

На отдых поехали 250 ребят. Это дети-сироты, дети погибших военнослужащих, из многодетных семей и другие. Смена продлится 14 дней. Поездка организована при поддержке "главы республики" Дениса Пушилина.