13 ноября боевики "ДНР" пропустили через КПВВ в Еленовке почти 150 человек

14.11.2020 15:00

За 13 ноября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 148 человек, сообщает "МЧС ДНР".

На территорию "республики" было запущено 24 транспортных средства и 99 человек. В сторону Украины проследовали 16 транспортных средств и 49 человек.