«Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине

16.11.2020 17:00

Мобильное отделение «Ощадбанка» будет обслуживать клиентов в Мирнограде и Авдеевке с 17 по 20 ноября. Об этом сообщает ОО «Донбасс SOS» на своей странице в Фейсбуке.

График работы передвижного офиса «Ощадбанка» на этой неделе выглядит следующим образом:

17 ноября – г. Мирноград, ул. Горная, 25;

18 ноября – г. Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;

20 ноября – г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.

Режим работы отделения банка во всех населенных пунктах Донецкой области – с 09:30 до 15:00.

Специалисты мобильного «Ощадбанка» предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, пособий, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), а также по пополнению карточных счетов через POS-терминал, прием наличных для осуществления платежей и другое.