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Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября

16.11.2020 12:00
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Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября

В понедельник на Донбассе открылись все 7 контрольных пунктов въезда-выезда для пересечения линии соприкосновения. Но из-за того, что оккупанты блокируют смежные КПП со своей стороны, людей сегодня пропускают только через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое", передает Свободное радио.
"На 10:00 через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли в сторону оккупированной территории 25 человек и 6 автомобилей. А в сторону контролируемой территории последовали 5 человек и 3 транспортных средства ", - рассказал представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.
"Через КПВВ "Станица Луганская" на временно-оккупированную территорию прошли 74 человека, а на контролируемую 192 человека", - добавил он.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ситуация
 
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