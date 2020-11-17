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16 ноября гумкоридором на КПВВ "Еленовка" воспользовались 134 человека
17.11.2020 13:00
26 транспортных средства и 86 человек прибыли накануне в "ДНР" с подконтрольной Украине территории в рамках действия гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка», сообщили в МЧС "республики".
Кроме того на территорию Украины было выпущено 10 транспортных средств, 48 человек.
В "ведомстве" напомнили, что пропуск людей на КПВВ «Еленовка» — «Новотроицкое» происходит по понедельникам и пятницам с 9.00 до 16.30 по донецкому времени.
Теги: Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
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