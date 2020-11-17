Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре

17.11.2020 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре

На втором этаже кинотеатра в Авдеевке обнаружен и изъят незаконной схрон оружия, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
"В ходе проверки оперативной информации, поступившей от арендаторов кинотеатра в городе Авдеевка, на втором этаже здания обнаружен и изъят схрон оружия. В деревянных ящиках находились три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, мина 120 мм, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд. Часть боеприпасов, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передана для утилизации пиротехническому подразделению ГСЧС, поскольку она опасна для жизни и здоровья окружающих", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.



Теги: Авдеевка, оружие, склад, кинотеатр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх