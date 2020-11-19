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20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке
19.11.2020 15:00
Завтра, 20 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили "межведомственном оперативном штабе ДНР".
Пересечь линию разграничения можно будет с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
1. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории подконтрольной правительству Украины.
2. Для въезда в ОРДО обязательно необходимо "разрешение межведомственного оперативного штаба".
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
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