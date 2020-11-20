Под Авдеевкой ранен украинский военный

20.11.2020 09:00

За прошедшие сутки на Донбассе сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Корреспондент.net.

"За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил ранен", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки работал вражеский снайпер.

Раненого бойца оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.