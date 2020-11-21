На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье

21.11.2020 10:00

Первые девять заявителей в Донецкой области получат компенсацию за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Такое решение вынесла комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией России в Донецкой области.

По результатам заседания владельцы 9 жилых домов (квартир) из Авдеевки и Зайцево получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, что составляет 300 тыс. гривен на человека.