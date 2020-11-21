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Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского
21.11.2020 11:00
Горноспасатели "ДНР" обнаружили под землей тела еще двух горняков, пропавших без вести после аварии на донецкой шахте им. Скочинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС "республики".
"В 16:45 20 ноября в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5 западной лавы западной панели обнаружено тело второго горняка без признаков жизни. В 16:55 минут горноспасатели обнаружили тело третьего горняка. На данный момент горноспасатели МЧС проводят работы по выдаче этих горняков на подземную базу", — сказано в сообщении.
Теги: погибший, пожар, спасатели, шахта им. Скочинского
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