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Архив - Донецкая область

Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского

21.11.2020 11:00
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Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского

Горноспасатели "ДНР" обнаружили под землей тела еще двух горняков, пропавших без вести после аварии на донецкой шахте им. Скочинского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС "республики".
"В 16:45 20 ноября в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5 западной лавы западной панели обнаружено тело второго горняка без признаков жизни. В 16:55 минут горноспасатели обнаружили тело третьего горняка. На данный момент горноспасатели МЧС проводят работы по выдаче этих горняков на подземную базу", — сказано в сообщении.



Теги: погибший, пожар, спасатели, шахта им. Скочинского
 
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