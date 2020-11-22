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Архив - Донецкая область

Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал

22.11.2020 09:00
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Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал

Партия развития и мира исключила из своего состава бывшую городскую главу Славянска Неля Штепу и начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета, сообщает НВ.
Перед вторым туром местных выборов, которые в Славянске пройдут 22 ноября, Штепа публично поддержала кандидата в мэры города от Оппозиционной платформы — За Жизнь Павла Придворова. Это противоречит официальной позиции Партии развития и мира, от которой она избралась в городской совет Славянска.
Так, партия поддерживает кандидатуру действующего мэра Славянска Вадима Ляха и объявила о лишении Нели Штепы депутатского мандата. Процедура начата в рамках требований 38-й статьи Закона Украины О статусе депутатов местных советов.
«Процедуру отзыва начать срочно в строгом порядке с требованиями закона», — говорится в официальном заявлении партии.
Там утверждают, что причина поступка Штепы — обеспеченная Придворовым должность в новом составе Славянского городского совета.



Теги: партия, исключение, Неля Штепа, мандат
 
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