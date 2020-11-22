Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал

22.11.2020 09:00

Партия развития и мира исключила из своего состава бывшую городскую главу Славянска Неля Штепу и начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета, сообщает НВ.

Перед вторым туром местных выборов, которые в Славянске пройдут 22 ноября, Штепа публично поддержала кандидата в мэры города от Оппозиционной платформы — За Жизнь Павла Придворова. Это противоречит официальной позиции Партии развития и мира, от которой она избралась в городской совет Славянска.

Так, партия поддерживает кандидатуру действующего мэра Славянска Вадима Ляха и объявила о лишении Нели Штепы депутатского мандата. Процедура начата в рамках требований 38-й статьи Закона Украины О статусе депутатов местных советов.

«Процедуру отзыва начать срочно в строгом порядке с требованиями закона», — говорится в официальном заявлении партии.

Там утверждают, что причина поступка Штепы — обеспеченная Придворовым должность в новом составе Славянского городского совета.