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В "ДНР" объявили сборы "запасников"
22.11.2020 10:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал указ о проведении с 23 по 27 ноября сборов военнослужащих запаса, сообщают местные СМИ.
"Военному комиссару Донецкой Народной Республики совместно с главами администраций районов, городов, районов в городах Донецкой Народной Республики в период с 23 ноября по 27 ноября 2020 года обеспечить проведение контрольного оповещения и явку граждан, пребывающих в запасе, на пункты предварительного сбора граждан", – сказано в документе.
В преамбуле указа отмечается, что мероприятия проводятся в целях контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва.
Теги: указ, ДНР, Пушилин, военные сборы
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