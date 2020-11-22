В "ДНР" объявили сборы "запасников"

22.11.2020 10:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал указ о проведении с 23 по 27 ноября сборов военнослужащих запаса, сообщают местные СМИ.

"Военному комиссару Донецкой Народной Республики совместно с главами администраций районов, городов, районов в городах Донецкой Народной Республики в период с 23 ноября по 27 ноября 2020 года обеспечить проведение контрольного оповещения и явку граждан, пребывающих в запасе, на пункты предварительного сбора граждан", – сказано в документе.

В преамбуле указа отмечается, что мероприятия проводятся в целях контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва.