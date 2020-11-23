Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу

23.11.2020 15:00

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что у Украины есть компромиссный план по возвращению Донбасса. Об этом он рассказал в интервью российской телеведущей Ксении Собчак, сообщает сайт novosti.dn.ua.

«Есть алгоритм действий. Я не могу его рассказывать, так как это те знания, которые я получил благодаря своей работе и они, наверное, являются конфеденциальными, точно являются конфеденциальными. Но я знаю, что существует алгоритм действий», — сказал Богдан.

Насчет того, знает ли президент России Владимир Путин об этом плане, Богдан ответил положительно. Также, по его словам, этот план — некий компромисс и альтернатива Минским соглашениям.