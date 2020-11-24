Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"

24.11.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"

Во вторник, 24 ноября, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины обсудит "План действий по Донбассу". Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Facebook.
Заседания ТКГ продлятся два дня в формате видеоконференций. Так, 24 ноября состоятся заседания следующих подгрупп:

  • политической ("План совместных шагов");
  • гуманитарной (открытие КПВВ, обмен пленными);
  • безопасности (соблюдение режима прекращения огня, совершенствования координационного механизма в рамках СЦКК);
  • экономической (выплата пенсий, социальной помощи).

25 ноября состоится общее заседание на уровне руководителей делегаций.



Теги: Донбасс, заседание, ТКГ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх