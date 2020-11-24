В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами

24.11.2020 16:00

Оккупационные власти "ДНР" раздали работникам "Докучаевского флюсо-доломитного комбината" дешевые продукты вместо зарплаты, передает Depo.Донбасс.

Как сообщают подконтрольные "ДНР" сайты, в продуктовом наборе был сахар, мука, консервы и рис. Всего раздали 350 таких наборов.

"Докучаевский флюсо-доломитный комбинат" до 2018 года входил в состав "СКМ" Рината Ахметова, потом оккупанты "национализировали" предприятие и передали его в структуру бывшего украинского олигарха Сергея Курченко "Внешторгсервис". К тому времени на заводе работало 900 человек, каково количество коллектива сейчас — неизвестно.