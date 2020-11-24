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В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами
24.11.2020 16:00
Оккупационные власти "ДНР" раздали работникам "Докучаевского флюсо-доломитного комбината" дешевые продукты вместо зарплаты, передает Depo.Донбасс.
Как сообщают подконтрольные "ДНР" сайты, в продуктовом наборе был сахар, мука, консервы и рис. Всего раздали 350 таких наборов.
"Докучаевский флюсо-доломитный комбинат" до 2018 года входил в состав "СКМ" Рината Ахметова, потом оккупанты "национализировали" предприятие и передали его в структуру бывшего украинского олигарха Сергея Курченко "Внешторгсервис". К тому времени на заводе работало 900 человек, каково количество коллектива сейчас — неизвестно.
Теги: Донбасс, Докучаевск, зарплата, завод, продукты, ДНР
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