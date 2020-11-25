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Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма
Кабинет министров упростил процедуру въезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или потеряли его. Эта категория граждан сможет въезжать на территорию Украины по свидетельство о рождении, сообщает РБК-Украина.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 ноября.
Также Кабмин урегулировал условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории. Теперь предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера - возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечения лекарствами, для поступления в вузы и т.д.
Теги: Донбасс, Крым, подростки, КПВВ
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